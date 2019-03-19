В России перечислили развернутое в Крыму вооружение

КИЕВ. 19 марта. УНН. Россия развернула на территории незаконно аннексированного Крыма зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

"В Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1". Системы ПРО и ПВО способны надежно прикрывать атаки с воздуха, также здесь находится противокорабельный береговой ракетный комплекс "Бастион", оснащенный суперсовременным оружием. Информация о том, что РФ разместила на полуострове дальние бомбардировщики Ту-22М3 и развернула комплексы "Искандер-М" была распространена по ошибке", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, ранее ряд СМИ сообщал о том, что Россия разместила в Крыму бомбардировщики ТУ-22М3 и ракетные комплексы "Искандер-М". Такую информацию опроверг и председатель комитета госдумы РФ по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов.

Он также заявил, что за последние два года РФ развернула в окупированном Крыму четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 "Триуфм". Наряду с зенитными ракетными системами С-400 на дежурство заступают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", добавил он.

Как сообщал УНН, в США заявили, что милитаризация крымского полуострова оккупационной властью Кремля приведет к еще большей изоляции России в международном сообществе.

Напомним, по словамглавы МИД Павла Климкина, к милитаризации Крыма присоединятся до 50 тысяч российского персонала.