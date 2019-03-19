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В МИД приняли верительные грамоты от болгарского посла

В МИД приняли верительные грамоты от болгарского посла

КИЕВ. 19 марта. УНН. В МИД приняли верительные грамоты от болгарского посла. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД.

"Новый Посол Республики Болгария в Украине господин Костадин Коджабашев вручил сегодня копии верительных грамот. Вместе будем работать над укреплением двустороннего сотрудничества между Украиной и Болгарией", - сообщили в МИД.

Как сообщал УНН, 12 марта в МИД приняли верительные грамоты от польского посла .

А 7 апреля в МИД приняли верительные грамоты от посла Республики Северная Македония .

Кроме того, 11 февраля в МИД приняли верительные грамоты от посла Армении.

Как сообщал УНН, Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов Исламской Республики Пакистан, Турецкой Республики и Японии.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Болгария, посол
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