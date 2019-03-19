Регистрация | Вход |
USD: 27,16 0,0289  EUR: 30,85 0,0573 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 20 марта 2019 01:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Выборы-2019: за границей не смогут проголосовать более 10 тыс. граждан Украины
Выборы-2019: за границей не смогут проголосовать более 10 тыс. граждан Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8505
Версия для печати

В Министерстве ветеранов работает уже пять человек

В Министерстве ветеранов работает уже пять человек

КИЕВ. 19 марта. УНН. Сейчас в министерстве по делам ветеранов работает пять человек, остальных работников планируют набрать в течение ближайших двух месяцев. Об этом сообщила заместитель министра по делам ветеранов Оксана Гаврилюк на брифинге, передает корреспондент УНН.

"У нас есть министр, госсекретарь, два заместителя назначенны и председатель Совета ветеранов войны, который назначен приказом министра", - отметила Гаврилюк.

По ее словам, в ближайшее время будут объявлены конкурсы на замещение других вакантных должностей в министерстве.

Как отметила заместитель министра, уже в апреле-мае будет набрано определенное количество работников, чтобы уже с 1 июля министерство полноценно заработало.

Как сообщал УНН, Министерство по делам ветеранов до сих пор ищет помещение, временно располагаясь на базе Государственной службы по делам ветеранов.

Источник: УНН
Теги: работа, Министерство ветеранов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.