Подозреваемого в теракте могут освободить из-под стражи столичные судьи

КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня, 19 марта, Шевченковский районный суд столицы начал рассмотрение ходатайства стороны защиты Сергея Скрипки об изменении ему меры пресечения с содержания под стражей на более мягкую, сообщила Генеральная прокуратура Украины, передает УНН.

В ГПУ отметили, что Скрипка подозревается в подготовке к террористическому акту, в результате которого должны были погибнуть три человека: представитель Самооборона Майдана в Черкасской области, председатель сельсовета Лящовки Черкасской области, а также ее муж.

23.06.2018 сотрудниками СБУ указанного гражданина задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и на следующий день ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины.

К подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

В то же время, сразу же после задержания указанного гражданина, отдельные близкие к нему народные депутаты Украины и другие лица начали кампанию, направленную на дискредитацию работников Главной военной прокуратуры и расследования, в том числе путем неоднократного направления депутатских обращений в Генеральную прокуратуру Украины с настойчивыми просьбами под любым предлогом изменить квалификацию действий подозреваемого на другую статью УК Украины, что позволило бы определить следственному судье альтернативные меры пресечения в виде залога и таким образом выйти из-под стражи.

Отметим, что на стороне защиты подозреваемого Скрипки выступает народный депутат от БПП Валерий Карпунцов.

В то же время, против Скрипки на суде выступают местные жители Лящовки, по которым подозреваемый совершал пытки, передает корреспондент УНН.