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Сайт об агрессии РФ в Украине теперь доступен на русском - Волкер

Сайт об агрессии РФ в Украине теперь доступен на русском - Волкер

КИЕВ. 19 марта. УНН. Сайт об агрессии России в Украине теперь доступен на русском языке. Об этом специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в своем Twitter, передает УНН.

"Посетите наш сайт, чтобы узнать об агрессии России в Украине. Теперь доступно на русском языке", - написал дипломат.

Напомним, в конце февраля Курт Волкер представил сайт, который сообщает данные об агрессии РФ против Украины.

Информация на ресурсе приводит хронологические события от оккупации АР Крым и начала войны в Донбассе в 2014 году к захвату русскими украинских кораблей в Черном море в ноябре 2018 года.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Госдеп, агрессия, Курт Волкер
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