Сайт об агрессии РФ в Украине теперь доступен на русском - Волкер
КИЕВ. 19 марта. УНН. Сайт об агрессии России в Украине теперь доступен на русском языке. Об этом специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в своем Twitter, передает УНН.
"Посетите наш сайт, чтобы узнать об агрессии России в Украине. Теперь доступно на русском языке", - написал дипломат.
Напомним, в конце февраля Курт Волкер представил сайт, который сообщает данные об агрессии РФ против Украины.
Информация на ресурсе приводит хронологические события от оккупации АР Крым и начала войны в Донбассе в 2014 году к захвату русскими украинских кораблей в Черном море в ноябре 2018 года.
Посетите наш сайт, чтоб узнать в агрессии России в Украине. Теперь доступно на русском языке. https://t.co/2M4jNIbgXs- Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 18 марта 2019 г.