КИЕВ. 19 марта. УНН. На содержание Агентства по розыску и менеджменту активов в 2018 году было потрачено около 92 млн грн. Об этом во время презентации в Киеве заявил глава АРМА Антон Янчук, передает корреспондент УНН.

"Бюджетом на содержание АРМА в 2018 году было потрачено около 92 млн грн. 92 млн грн стоила государству вся деятельность АРМА", - сказал Янчук.

По его словам, эта стоимость включает в себя две ключевые функции - управление арестованным имуществом и розыск имущества для целей его ареста в уголовных процессах.

"В рамках функции по розыску имущества АРМА было рассмотрено более тысячи обращений от правоохранительных органов. По результатам обращений было арестовано более 200 объектов недвижимости на общую сумму полмиллиарда долларов", - добавил он.

Как сообщал УНН, в 2018 году Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) направило 81 запрос в другие страны по выявлению и розыску активов в рамках уголовных производств.