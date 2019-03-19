Регистрация | Вход |
USD: 27,16 0,0289  EUR: 30,85 0,0573 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 20 марта 2019 01:35
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Выборы-2019: за границей не смогут проголосовать более 10 тыс. граждан Украины
Выборы-2019: за границей не смогут проголосовать более 10 тыс. граждан Украины
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
20295
Версия для печати

Польша не пригласила Путина на 80-ю годовщину Второй мировой войны

Польша не пригласила Путина на 80-ю годовщину Второй мировой войны

КИЕВ. 19 марта. УНН. Канцелярия президента Польши Анджея Дуды не пригласила Президента Российсской Федерации Владимира Путина на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь Дуды Блажей Спыхальский, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Среди приглашенных стран России нет", - сказал Спыхальский.

По его словам, на торжественные мероприятия в Польшу должны быть приглашены только члены Европейского Союза, НАТО и государства Восточного партнерства (Беларусь, Молдова, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия) - без России.

"Приглашение имеют современный, а не исторический характер", - добавил Спыхальский.

Отметим, торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны запланированы на 23 августа, а также на 1 и 17 сентября.

Как сообщал УНН, правительство Польши считает, что страна не должна находиться в зависимости от российского газа из-за строительства "Северного потока-2".

Источник: УНН
Теги: Россия, Польша, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.