Польша не пригласила Путина на 80-ю годовщину Второй мировой войны

КИЕВ. 19 марта. УНН. Канцелярия президента Польши Анджея Дуды не пригласила Президента Российсской Федерации Владимира Путина на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом заявил пресс-секретарь Дуды Блажей Спыхальский, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Среди приглашенных стран России нет", - сказал Спыхальский.

По его словам, на торжественные мероприятия в Польшу должны быть приглашены только члены Европейского Союза, НАТО и государства Восточного партнерства (Беларусь, Молдова, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия) - без России.

"Приглашение имеют современный, а не исторический характер", - добавил Спыхальский.

Отметим, торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны запланированы на 23 августа, а также на 1 и 17 сентября.

Как сообщал УНН, правительство Польши считает, что страна не должна находиться в зависимости от российского газа из-за строительства "Северного потока-2".