ЦИК отменила регистрацию доверенных лиц двух кандидатов в президенты

КИЕВ. 19 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию доверенных лиц двух кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Так, ЦИК отменила регистрацию доверенного лица кандидата на пост президента Тимошенко Ю.В. в ТИО № 26 и зарегистрировала вместо него другое.

Также отменена регистрация доверенного лица кандидата в президенты Кивы И.В. в ТИО № 122.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала доверенных лиц кандидата Каплина С.М. в 6 территориальных избирательных округах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы-2019: за границей не смогут проголосовать более 10 тыс. граждан Украины

Напомним, ЦИК зарегистрировала уже 1 127 международных наблюдателей на выборах президента.

Как сообщал УНН, украинские военнослужащие, в день выборов президента Украины будут находиться на территории проведения ООС, смогут проголосовать в оборудованных палатках, то есть специальных избирательных участках.