Президенты США и Бразилии в совместном заявлении подтвердили общую позицию по Венесуэле

КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп и президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердили в совместном заявлении по итогам переговоров в Вашингтоне общую позицию по Венесуэле, которая заключается в поддержке лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо. Текст документа был распространен во вторник пресс-службой Белого дома, передает УНН.

"Президент Трамп и президент Болсонару подчеркнули, что США и Бразилия поддерживают временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, а также демократически избранную Национальную ассамблею и народ Венесуэлы, которые работают над тем, чтобы мирным путем восстановить конституционный порядок в Венесуэле", - говорится в заявлении.

Ранее, выступая на совместной пресс-конференции с Болсонару в Розовом саду Белого дома, Трамп вновь подтвердил, отвечая на вопрос о возможности военного вторжения в Венесуэлу, что американская администрация рассматривает все возможные варианты действий. Болсонару на вопрос, намерена ли Бразилия поддержать потенциальное применение Соединенными Штатами военной силы против Венесуэлы, прямого ответа не дал, однако в своих рассуждениях он прежде всего отметил, что Бразилия поддержала план доставки через свою границу американской гуманитарной помощи в Венесуэлу, не считаясь с мнением Каракаса.

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Как сообщал УНН, Соединенные Штаты обеспокоены растущей угрозой со стороны колумбийских повстанцев - леворадикальных группировок "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) и "Армия национального освобождения" (АНО) - и внимательно следят за их возможными контактами с властью соседней Венесуэлы на фоне внутриполитического кризиса в этой стране.

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