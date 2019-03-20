Тереза Мэй будет просить Брюссель перенести Brexit

КИЕВ. 20 марта. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй будет просить у Брюсселя переноса срока Brexit. Она должна отправить письмо с соответствующим предложением президенту Европейского Совета Дональду Туску до 21 марта, когда начнется двухдневный саммит лидеров ЕС, сообщил пресс-секретарь премьера во вторник, 19 марта, после заседания британского правительства, передает DW, информирует УНН.

В то же время Мэй и в дальнейшем "абсолютно решительно настроена" провести сделку о выходе страны из ЕС в парламенте, отметил пресс-секретарь.

По сообщениям СМИ, британская премьер попытается перенести Brexit на дольше, чем несколько месяцев. Ранее сообщалось, что выход страны из ЕС может быть перенесен на срок от трех месяцев до двух лет. 14 марта британский парламент проголосовал за перенос даты выхода страны из Евросоюза, который запланирован на 29 марта. Решение об отсрочке Brexit имеют также единодушно одобрить все 27 стран-членов ЕС. Впрочем, они требуют от Лондона четких предложений.

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Официальный представитель ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье уже заявил о своих сомнениях относительно целесообразности переноса выхода Великобритании из блока. "Увеличивает продлении срока шансы на ратификацию соглашения о выходе. Какими будут цель и результат? Как мы можем быть уверены, что после возможной отсрочки мы не окажемся в той же ситуации, что и сейчас?", - отметил он, передает агентство Reuters.

Между тем канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до последнего будет бороться за урегулирован Brexit. "Я буду бороться до последнего часа периода до 29 марта для обеспечения того, чтобы мы достигли упорядоченного выхода", - заявила она, цитирует агентство dpa.

Если депутаты британского парламента до 20 марта не проголосуют за соглашение правительства с Брюсселем, то с 25 марта они смогут начать дебаты относительно возможных дальнейших шагов, сообщил пресс-секретарь Мэй. Ранее об этом заявил глава аппарата премьера Дэвид Лидингтон.

Накануне спикер Палаты общин Джон Беркоу заявил, что парламент не будет голосовать в третий раз за сделку, если правительство существенно не изменит предложение. Парламент Великобритании уже дважды отклонял соглашение.