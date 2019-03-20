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Сегодня в ВР продолжится рассмотрение поправок к языковому закону

Сегодня в ВР продолжится рассмотрение поправок к языковому закону

КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня, 20 марта, Верховная Рада Украины продолжит рассмотрение поправок к закону о языке (№5670-д). Парламентарии должны рассмотреть еще 1333 поправки к законопроекту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт ВРУ.

Сегодня, 20 марта, народные депутаты продолжат рассмотрение поправок к закону о языке (№5670-д) с 657 поправки. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, закрывая вечернее заседание 19 марта.

Отметим, что во время вчерашнего заседания парламентариями было рассмотрено 167 поправок к законопроекту. Таким образом, депутатам осталось рассмотреть еще 1333 поправки.

Напомним, что в течение 12 - 14 марта на пленарных заседаниях народные депутаты Украины рассмотрели 489 из более 2 тысяч поправок к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.

Стоит отметить, что в парламенте предложили рассмотреть все поправки к языковому закону без перерыва в течение двух суток - начиная с утра вторника, 19 марта, и заканчивая финальным голосованием в четверг, чтобы не оставлять этот закон на период после выборов.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, закон, язык
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