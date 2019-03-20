Сегодня российская Дума обсудит "компенсацию с Украины за Крым"

КИЕВ. 20 марта. УНН. Совет Госдумы России в среду обсудит вопрос о взыскании компенсации за "экономические потери" Крыма, понесенные якобы во время пребывания полуострова в составе Украины. Об этом в ходе пленарного заседания палаты сообщил ее спикер Вячеслав Володин, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Украиной, мы этот вопрос обсудим сегодня на Совете Государственной думы и будем переходить к принятию конкретных решений", - сказал он.



По словам Володина, к расчетам Госдума привлечет экономистов, Российскую академию наук, представителей региона.

Володин также сообщил, что для этого будет создана отдельная рабочая группа, которую возглавит первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, в нее войдут представители думских фракций, профильных комитетов, эксперты. По словам спикера, это должно позволить депутатам "выйти на решение, в основе которого будут обоснованные цифры, факты".



"И дальше уже мы с вами будем рассматривать этот материал для последующего по нему принятия решений", - резюмировал Володин.



Напомним, ранее Володин заявил, что Россия должна посчитать экономические потери Крыма во время его нахождения в составе Украины. По его словам, РФ должна потребовать от Украины компенсации.



Позже глава российской оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что совместная рабочая группа Госдумы РФ и так называемого “Госсовета Крыма” начнет подсчитывать ущерб от нахождения полуострова в составе Украины в течение ближайшего месяца, после того как будет выработан механизм таких подсчетов.