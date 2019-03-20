Госдеп США: результат выборов не повлияет на поддержку Украины

КИЕВ. 20 марта. УНН. Результат выборов в Украине не повлияет на поддержку Соединенными штатами украинцев. Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент в эфире "Голоса Америки", передает УНН.

"Каким бы ни был результат выборов в Украине, наша преданность Украине и ее народу останется непоколебимой: США будут продолжать поддерживать украинский народ в то время, когда украинцы строят сильную, успешную, демократическую страну, которая в конце концов полностью восстановит границы своей территории, включая Крым", - заявил Кент.

Добавим, выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Напомним, заместитель помощника госсекретаря заявил, что США будут продолжать использовать частную и публичную дипломатию, политику санкций, как те, что были введены недавно, и помогать Украине в вопросах безопасности, чтобы Россия платила цену за свои действия.

15 марта ЕС ввел под санкции восемь человек в связи с инцидентом в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года, когда Россия захватила три украинских судна и членов их экипажей.

Расширение санкционного списка Евросоюзом произошло одновременно с такими же действиями со стороны США, Канады и Австралии.

25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, позже их переместили в российские СИЗО в Москве.