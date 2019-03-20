Регистрация | Вход |
USD: 27,16 0,0289  EUR: 30,85 0,0573 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 20 марта 2019 19:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Пентагоне прокомментировали возможность покупки Украиной новой партии Javelin
В Пентагоне прокомментировали возможность покупки Украиной новой партии Javelin
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5715
Версия для печати

На украинском радио звучит 57% украиноязычных песен

На украинском радио звучит 57% украиноязычных песен

КИЕВ. 20 марта. УНН. С ноября прошлого года по февраль 2019 года, общий средний показатель украиноязычных песен на общенациональных радиостанциях составляет - 57%, а это больше на 6% чем в прошлом году. Об этом заявил во время пресс-конференции председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, передает УНН.

"По общему среднему показателю, который мы исследовали четыре месяца (с ноября 2018 года по февраль 2019 - ред.), количество (в эфире ред.) украинских песен на общенациональных радиостанциях составляет - 57%, это больше на 6% чем в прошлом году", - сказал Артеменко.

По его словам, больше всего украиноязычных песен звучит в эфирах полностью украинских радиостанций или разговорных: "Страна ФМ" -100%, "UA: Украинский радио" - 100%, "Радио НВ" - 100%. Догоняют их "UA Радио луч" - 98%, "UA Радио культура" - 89%.

Также, "Радио НВ", за это время увеличил количество украиноязычных песен в эфире на 44%.

Напомним, 8 ноября 2018 вступил в силу третий этап по внедрению 35% украинских квот на радио.

Источник: УНН
Теги: Украина, радио, песни, украинский язык
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.