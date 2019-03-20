Над Азовским морем провели плановые полеты вооруженных истребителей

КИЕВ. 20 марта. УНН. Истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25 провели плановые полеты над Азовским морем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ООС.

Звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполнили плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-Морских Сил, которые вышли в поход. Во время летной смены, экипажи самолетов отработали ряд задач, среди которых, в частности, взлет парой, противоракетные маневры и тому подобное.

Отмечается, что полеты происходили с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.

После выполнения полетного задания авиация совершила посадку на одном из аэродромов вблизи района проведения операции Объединенных сил.

Напомним, украинские военные провели тренировку с ракетным комплексом "Точка У".