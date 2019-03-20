Регистрация | Вход |
USD: 27,16 0,0289  EUR: 30,85 0,0573 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 20 марта 2019 19:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Пентагоне прокомментировали возможность покупки Украиной новой партии Javelin
В Пентагоне прокомментировали возможность покупки Украиной новой партии Javelin
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8760
Версия для печати

Над Азовским морем провели плановые полеты вооруженных истребителей

Над Азовским морем провели плановые полеты вооруженных истребителей

КИЕВ. 20 марта. УНН. Истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25 провели плановые полеты над Азовским морем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ООС.

Звено истребителей МиГ-29 и пара штурмовиков Су-25 выполнили плановые полеты над акваторией Азовского моря, прикрывая с воздуха корабли Военно-Морских Сил, которые вышли в поход. Во время летной смены, экипажи самолетов отработали ряд задач, среди которых, в частности, взлет парой, противоракетные маневры и тому подобное.

Отмечается, что полеты происходили с полной боевой нагрузкой средствами авиационного поражения.

После выполнения полетного задания авиация совершила посадку на одном из аэродромов вблизи района проведения операции Объединенных сил.

Напомним, украинские военные провели тренировку с ракетным комплексом "Точка У".

Источник: УНН
Теги: истребители, Азовское море, полеты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.