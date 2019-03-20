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Ляшко требует от Гройсмана отменить тарифы и решение о продлении контракта с Коболевым

Ляшко требует от Гройсмана отменить тарифы и решение о продлении контракта с Коболевым

Олег Ляшко

КИЕВ. 20 марта. УНН. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко блокирует работу заседания Кабинета министров, требуя отменить тайное решение о продлении трудового контракта с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым, ликвидировать решение Кабмина о повышении тарифов на газ, передает УНН.

Как стало известно, несмотря на публичное заявление Владимира Гройсмана о проведении конкурса на должность главы “Нафтогаза”, 20 марта, на своем заседании, правительство под руководством Премьер-министра в тайне проголосовало решение о продлении трудового договора с действующим руководителем “Нафтогаза” Андреем Коболевым.

Узнав об этом, Олег Ляшко в окружении своих однопартийцев ворвался на заседание Кабмина и заблокировал его работу. Пытаясь не допустить в здание правительства сторонников Ляшко, полиция избила перед входом в Кабмин одного из пенсионеров.

Лидер Радикальной партии потребовал лично от Гройсмана прекратить избиение людей и принести пострадавшему свои извинения. После этого, Ляшко потребовал прекратить тайное голосование и отменить принятое решение о продлении Коболеву трудового контракта. Ляшко так же потребовал от Гройсмана отменить принятое в прошлом году решение правительства о повышении цен на газ для населения и вернуть в Государственный бюджет Украины незаконно полученную Коболевым премию в размере 1 миллиарда 395 млн грн.

“У Радикальной партии есть четкое требование лично к вам, Владимир Борисович! Вы не должны подписывать трудовой договор с Коболевым до тех пор, пока он не вернет в бюджет миллиардную премию, которую он незаконно получил из бюджета и вывел в офшоры. Вы обязаны отменить решение о повышении тарифов на газ, которое привело к многомиллионным долгам населения. Не может быть такого, чтобы чиновники получали зарплаты по 800 тысяч. Вы как правительство обязаны решить эти вопросы, но вы ничего не делаете!” — заявил Ляшко.

Владимир Гройсман не смог дать внятных ответов Олегу Ляшко, пообещав учесть пожелания Радикальной партии при принятии решений.

Трудовой договор с Андреем Коболевым истекает 22 марта 2019 года. В ходе заседания правительства, в среду, 6 марта 2019 года, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проинформировал членов Кабмина о том, что дата нового конкурса на замещение должности руководителя государственной нефтегазовой компании будет объявлена 23 марта.

Источник: УНН
Теги: газ, Нафтогаз, Андрей Коболев, Олег Ляшко, Владимир Гройсман
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