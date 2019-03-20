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Правительство обновило систему бесплатной правовой помощи

Правительство обновило систему бесплатной правовой помощи

КИЕВ. 20 марта. УНН. Правительство приняло постановление об усовершенствовании системы предоставления бесплатной правовой помощи в Украине. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров, передает корреспондент УНН.

"Мы предлагаем, чтобы непосредственно контроль, мониторинг, оценку эффективности, а также предложения правительства по бюджетированию на следующие годы системы бесплатной правовой помощи осуществлял независимый наблюдательный совет, который будет формироваться на публичном конкурсе. Она не будет иметь никакого политического влияния. Это совершенно новый этап работы системы бесплатной правовой помощи, и коллектив - 3000 юристов и 5000 адвокатов, - и все клиенты получат более качественную систему бесплатной правовой помощи", - отметил министр юстиции Украины Павел Петренко во время заседания правительства.

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По его словам, за время действия системы предоставления бесплатной правовой помощи более 600 тыс. украинцев получили бесплатную правовую помощь, среди которых большинство - малообеспеченные граждане.

При этом он добавил, что система бесплатной правовой помощи представляет собой 23 региональных центра по всей стране, 423 бюро юридической помощи.

Напомним, ранее правительство ввело новую помощь для многодетных семей.

Источник: УНН
Теги: правозащитники, Минюст, Павел Петренко, помощь

В тексте упоминаются

Петренко Павел
Петренко Павел
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