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Правительство объявило конкурс на должности глав налоговой и таможенной служб

Правительство объявило конкурс на должности глав налоговой и таможенной служб

КИЕВ. 20 марта. УНН. Кабинет министров принял решение об объявлении конкурса на должности главы Государственной налоговой службы и председателя Государственной таможенной службы. Об этом сообщил министр КМУ Александр Саенко сообщил на странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня правительством принято решение об объявлении конкурса на председателя Государственной налоговой службы и председателя Государственной таможенной службы, а также утверждены условия его проведения, в частности общие и специальные квалификационные требования, а также требования к компетентности, наработанные Минфином и Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы совместно с нашими международными партнерами", - отметил министр.

По его словам, сам конкурс проведет Комиссия высшего корпуса государственной службы 16 апреля 2019 года.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление об утверждении положений о Государственной налоговой и Государственной таможенной службы.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, ГФС
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