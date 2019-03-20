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Кабмин одобрил перспективный план развития ОТО на оккупированной части Луганской области

Кабмин одобрил перспективный план развития ОТО на оккупированной части Луганской области

КИЕВ. 20 марта. УНН. Кабинет министров Украины внес оккупированную часть Луганской области в перспективный план формирования объединенных территориальных общин. Соответствующее решение правительства поддержали во время сегодняшнего заседания, передает УНН.

В решение говорится, что после освобождения оккупированной территории, будет созданную 11 территориальных громад Алчевска, Антрацитовская, Должанская, Зимогорьевский, Кадиевского, Луганская, Лутугинская, Молодогвардейская, Ровеньковская, Сорокинська, Хрустальненский.

Напомним, Кабмин рассчитывает, что в 2020 году вся территория Украины будет разделена на ОТО.

Кроме того, в правительстве приняли увеличение подоходного налога в пользу поступлений в бюджеты городов и ОТО .

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Луганск и Луганская область
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