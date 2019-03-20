Кабмин одобрил перспективный план развития ОТО на оккупированной части Луганской области

КИЕВ. 20 марта. УНН. Кабинет министров Украины внес оккупированную часть Луганской области в перспективный план формирования объединенных территориальных общин. Соответствующее решение правительства поддержали во время сегодняшнего заседания, передает УНН.

В решение говорится, что после освобождения оккупированной территории, будет созданную 11 территориальных громад Алчевска, Антрацитовская, Должанская, Зимогорьевский, Кадиевского, Луганская, Лутугинская, Молодогвардейская, Ровеньковская, Сорокинська, Хрустальненский.

Напомним, Кабмин рассчитывает, что в 2020 году вся территория Украины будет разделена на ОТО.



Кроме того, в правительстве приняли увеличение подоходного налога в пользу поступлений в бюджеты городов и ОТО .