Правительство отсрочило погашения задолженности "Нафтогаза" перед "Ощадбанком"

КИЕВ. 20 марта. УНН. Кабинет министров принял распоряжение о переносе на 2020 год срока погашения кредитной задолженности ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" перед "Ощадбанком", соответствующее решение было принято во время сегодняшнего заседания правительства, сообщает УНН.

Задолженность "Нафтогаза" перед государственным банком составляет 9,8 млрд грн. Речь идет о переносе сроков оплаты долга на сумму 3,8 млрд грн изменения даты окончательного погашения долга. Перенос срока погашения задолженности объясняется необходимостью обеспечения проведения компанией своевременных расчетов поставщиками природного газа, оплаты услуг по его транспортировке и хранению. Отмечается, что из-за большой задолженности потребителей газа, которая превысила 42 млрд грн, "Нафтогаз" не может отвлекать имеющиеся у него средства от первоочередных потребностей.

Ранее дата погашения задолженности была назначена на 1 июня 2019 года, теперь же перенесена на 9 июня 2020 года.

Речь идет о договоре от 2008 года общая задолженность по которым составляет более 9,8 млрд грн.



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