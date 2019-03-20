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Нардепы рассмотрели 824 поправки к языковому закону и ушли на перерыв до завтра

Нардепы рассмотрели 824 поправки к языковому закону и ушли на перерыв до завтра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Народные депутаты Украины рассмотрели 824 поправки к закону о языках и завершили сегодняшнее заседание Верховной Рады Украины. Об этом заявил спикер во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Завтра мы начинаем нашу работу с 825 поправки", - отметил премьер.

По его словам, продолжение работы над законопроектом начнется завтра, 21 марта, в 10:00 утра.
При этом он продолжил сегодняшнюю работу на 15 минут.

Напомним, некоторые народные депутаты намеренно затягивают процесс рассмотрения поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который рассматривается Верховной Радой во втором чтении.

Народные депутаты на предыдущем заседании остановились на 657-й правке к закону о языке.

28 февраля Верховная Рада начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. В него было подано более 2000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.

Комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович призвала украинских парламентариев не проводить голосования по языковому закону в предвыборный период.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко в ответ заявил, что об официальной позиции СЕ относительно принятия закона о языке говорить не приходится.

Также напомним, в правительстве готовы имплементировать закон о языке.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, закон, язык
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