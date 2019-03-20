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Президент Чехии посоветовал Украине изменить Конституцию

Президент Чехии посоветовал Украине изменить Конституцию

КИЕВ. 20 марта. УНН. Изменение Конституции Украины в части децентрализации могло бы урегулировать конфликт на Востоке Украины. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан во время общественных дебатов в Карловарском крае, передаёт УНН со ссылкой на ČTK.

Так, по словам чешского президента, децентрализация Украины может помочь решить проблемы в стране. Он считает, что "украинское и русскоязычное население Украины слишком ненавидят друг друга", - пишет издание.

Земан описал нынешнюю ситуацию, как хрупкое перемирие.

"Разумное решение, которое закреплено в Минских соглашениях, но которого, к сожалению, никто не придерживается, состояло бы в изменении украинской Конституции. То есть, в децентрализации Украины", - заявил президент Чехии.

Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что горд, что у него сложились хорошие личные отношения с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Источник: УНН
Теги: Чехия, Украина, Конституция
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