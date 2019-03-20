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“Украинский диверсант” Бессарабов отказался от показаний против Абдулаева

“Украинский диверсант” Бессарабов отказался от показаний против Абдулаева

КИЕВ. 20 марта. УНН. Вчера, 19 марта, закончилось очередное заседание в Северо-Кавказском окружном суде, на котором “украинский диверсант” Алексей Бессарабов отказался от каких-либо показаний против Тимура Абдулаева. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН со ссылкой на общественную организацию “Крымская солидарность”.

“Сегодня планировался допрос Бессарабова, это тоже политический заключенный, которого сегодня по видеоконференцсвязи подключили в Северо-Кавказском окружном суде. Сторона обвинения пыталась допросить его, однако он отказался, ссылаясь на статью 55 Конституции, давать какие-то пояснения. Единственное он сказал, что Тимур Абдулаев, действительно вместе с ним сидели в одной камере определенное время, что это замечательный и хороший человек и т.д. От остальных объяснений он отказался”, — сказал Курбединов.

Напомним, украинская сторона через российского омбудсмена Татьяну Москалькову просит оказать медицинскую помощь крымскотатарском активисту Эдему Бекирову.

Источник: УНН
Теги: суд, адвокаты, политзаключенные
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