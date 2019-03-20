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Климкин прокомментировал инициативу РФ считать "долг Украины за 23 года аннексии Крыма"

Климкин прокомментировал инициативу РФ считать "долг Украины за 23 года аннексии Крыма"

КИЕВ. 20 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя инициативу Госдумы России о взыскании компенсации за "экономические потери" Крыма, понесенные якобы во время пребывания полуострова в составе Украины, вспомнил о убытках Украины от веков российской оккупации. Об этом глава МИД написал в Twitter, передает УНН.

"У них там в Госдуме очередной кризис жанра - взялись считать "долг Украины за 23 года аннексии Крыма": создали рабочую группу, оценивают убытки, все серьезно. У нас почему-то никому в голову не приходило требовать компенсацию за несколько веков российской оккупации Украины? А хотя ... ", - пишет министр.

Напомним, 20 марта Совет Госдумы России обсуждает вопрос о взыскании компенсации за "экономические потери" Крыма, понесенные якобы во время пребывания полуострова в составе Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, Павел Климкин, компенсация

В тексте упоминаются

Климкин Павел
Климкин Павел
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