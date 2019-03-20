Украина предлагает РФ обменяться пленными в марте

КИЕВ. 20 марта. УНН. Украина подготовила обращение к представителям ОБСЕ и РФ в ТКГ и гуманитарной группе по обмену пленных росиян на украинских политзаключенных. Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, передает УНН.

"Провели короткое совещание с представителем Украины в ТКГ Евгением Марчуком. По результатам подготовили обращение на представителей ОБСЕ и РФ в ТКГ и гуманитарной группе с требованием поставить первым вопросом 27 марта, во время заседания группы, определение даты немедленной передачи РФ 25 россиян, осужденных в Украине в обмен на политзаключенных Кремля", - написала Геращенко.

Первый вице-спикер парламента добавила, что, по словам уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, она не имеет официального мандата заниматься вопросом обменов и увольнений и этим должен заниматься контактная группа в Минске.

В то же время в Минске представители РФ который год отказываются обсуждать вопрос освобождения россиян в обмен на украинцев по формуле 25/25, настаивая на том, что это "вопрос омбудсменов".

Поэтому Ирина Геращенко и Евгений Марчук направили в адрес ТКГ и гуманитарной группы публичные заявления Москальковой и немедленное требование определить дату обмена. Они предлагают совершить его в марте.

Геращенко отметила, что за последние 16 месяцев это 16 обращение к россиянам с предложением обменяться пленными.

Ранее УНН сообщал, что омбудсмен России отказалась обсуждать с омбудсменом Украины вопрос об обмене заключенными, ссылаясь на отсутствие полномочий.