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Представители Тимошенко уговаривали Лазаренко отказаться от соглашения с США о возвращении средств - Омельченко

Представители Тимошенко уговаривали Лазаренко отказаться от соглашения с США о возвращении средств - Омельченко

Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко

КИЕВ. 20 марта. УНН. Лидер "Батькивщины" и кандидат в президенты Юлия Тимошенко сделает все, чтобы украденные Павлом Лазаренко деньги никогда не вернулись в Украину. Такое мнение в эфире "Прямой" в ток-шоу "Эхо Украины" высказал народный депутат предыдущих созывов, Герой Украины Григорий Омельченко, сообщает УНН.

"Артур Герасимов не сказал главного - как посланцы Юлии Тимошенко приехали в США, и с его адвокатом, и с ним работали, чтобы Павел Лазаренко отказался от соглашения с США о возврате средств. Потому что Юлия Тимошенко передала, что она становится президентом и сделает так, чтобы эти средства в Украину не возвращались, и средства остались Павлу Лазаренко, и, конечно, часть останется ей. И это тоже правда", - рассказал он.

Ранее председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что юристы и лоббисты Юлии Тимошенко сделали все, чтобы в Украине не были возвращены украденные бывшим премьер-министром Павлом Лазаренко деньги.

Напомним, 6 февраля в США проходил суд над бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко.

Источник: УНН
Теги: Юлия Тимошенко, Павел Лазаренко
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