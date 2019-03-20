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В Пентагоне прокомментировали возможность покупки Украиной новой партии Javelin
В Пентагоне прокомментировали возможность покупки Украиной новой партии Javelin
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Украина хочет купить в США новую партию Javelin

Украина хочет купить в США новую партию Javelin

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полторак ускорить переговоры по закупке в США новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Так же надо будет сделать и в отношении противотанковых комплексов Javelin. Поручаю, господин министр, ускорить переговоры о новых закупках у наших американских партнеров", - добавил он.

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Как сообщал УНН, ВСУ получили от США и партнеров около 400 единиц вооружения и техники

Источник: УНН
Теги: США, оружие, Украина

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
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