Украина хочет купить в США новую партию Javelin

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полторак ускорить переговоры по закупке в США новой партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Так же надо будет сделать и в отношении противотанковых комплексов Javelin. Поручаю, господин министр, ускорить переговоры о новых закупках у наших американских партнеров", - добавил он.



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Как сообщал УНН, ВСУ получили от США и партнеров около 400 единиц вооружения и техники.