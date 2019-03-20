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Порошенко одобрил решение СНБО в отношении антироссийских санкций

Порошенко одобрил решение СНБО в отношении антироссийских санкций

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Указом № 82/2019 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Об этом сообщили УНН в пресс-службе СНБО.

По инициативе Кабинета Министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины были введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые:

  • были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив;
  • причастны к вооруженному нападению и увлечения украинских военных катеров, а также к незаконному содержание украинских моряков;
  • организовывали и способствовали проведению псевдовыборы на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, крымского полуострова;
  • демонстративно нарушали украинское законодательство въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма;
  • распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания;
  • незаконно получили и используют музейное собрание, принадлежит Украине.

Кроме того, санкции применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ.

СНБО Украины также ввела ограничительные мероприятия в отдельных физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада.

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Также на основании предложений Национального банка Украины продлено санкции в отношении 4 банков с капиталом государства-агрессора.

В то же время, в связи с достижением цели введения санкций, по представлению СБУ отменены ограничительные мероприятия по 8 юридических лиц, большинство из которых прекратили хозяйственную деятельность.

Также по инициативе СБУ внесены технические правки в идентификационные данные одной физического и двух юридических лиц.

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В соответствии со ст. 1 и 5 Закона Украины "О санкциях" санкции применяются к юридическим лицам - резидентам Украины, исключительно если они причастны к осуществлению террористической деятельности. В связи с этим СНБО Украины поручило Службе безопасности Украины завершить проверку причастности к террористической деятельности юридических лиц, перечень которых приведен в приложении 1 Постановления Верховной Рады Украины от 4 октября 2018 года. Поэтому вопрос о применении санкций, инициированных Верховной Радой Украины, будет рассмотрен после завершения такой проверки.

Как сообщал УНН, в следующий раз удлинение санкций против РФ состояться в июне.

Источник: УНН
Теги: СНБО, санкции, Петр Порошенко
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