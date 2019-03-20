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Порошенко отправится в Брюссель на мини-саммит Украина-ЕС

Порошенко отправится в Брюссель на мини-саммит Украина-ЕС

Петр Порошенко

КИЕВ. 20 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Брюссель для участия в неформальном мини-саммите Украина-ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

"20 марта Президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Брюссель для участия в неформальном мини-саммите Украина-Европейский Союз", - говорится в сообщении.

Также планируется, что в мероприятии примут участие президент Европейского Совета Дональд Туск, президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского Парламента Антонио Таяни, а также ключевые профильные члены Европейской Комиссии.

"Лидеры планируют обсудить перспективы развития двусторонних отношений на следующие пять лет и согласовать дальнейшие совместные действия по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметили у Президента.

Напомним, в ЕС разочарованы выполнением Украиной Соглашения об ассоциации в некоторых сферах.

Как сообщал УНН, ЕС сотрудничает с прокуратурой Украины для регистрации нарушений прав человека в оккупированном Россией Крыма.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Петр Порошенко

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
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