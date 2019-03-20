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Украинские санкции в отношении РФ: какие организации попали в "черный список"

Украинские санкции в отношении РФ: какие организации попали в "черный список"

КИЕВ. 20 марта. УНН. На сайте Главы государства обнародован перечень 294 юридических лиц Российской Федерации, в отношении которых были введены санкции. В "черный список" попали конструкторские бюро, издательства, музеи, санатории и банки, передает УНН.

В частности, в санкционный список включили российские судостроительные организации (Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, Судостроительный завод “Залив”, Ярославский судостроительный завод), конструкторские бюро (“Коралл”), химкомпании (“Титанактив”), самолётостроительные компании (Российская самолетостроительная корпорация МиГ ), научно-производственные объединения (“Изолятор”, “Базальт”), ряд издательств (“Эксмо”, “Вече”, “ЛитРес”, “АСТ”), музеи (Государственный музей героической обороны Севастополя, Севастопольский художественный музей имени Михаила Павловича Крошицкого, Государственный историко-археологический музейзаповидник “Херсонес Таврический”, Крымский этнографический музей), банки (Сбербанк, ВТБ Банк, “Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк”, БМ-2018), санатории (“Дюльбер”, “Ай-Петри”).

Кроме того, санкции ввели против “Яндекса”, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

Также в санационный список вошли компании, зарегистрированные за границей: White Seal Holdings Ltd, Letan Investments Limited, Ohna Holdings Limited на Кипре, Bimersano Services Ltd, Tolexis Enterprises AG, SPitch AG в Швейцарии, Novastal Prim в Молдове, B-Finance Ltd на Виргинских островах, “Внешторгсервис” в Израиле.

В большинстве случаев санкции введены на три года, хотя есть и исключения — для четырех банков экономические ограничения будут действовать всего два года.

Напомним, Порошенко одобрил решение СНБО относительно антироссийских санкций.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина
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