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ЦИК зарегистрировала официальных наблюдателей от двух кандидатов в президенты в заграничном округе

ЦИК зарегистрировала официальных наблюдателей от двух кандидатов в президенты в заграничном округе

КИЕВ. 20 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала официальных наблюдателей от двух кандидатов в президенты в заграничном избирательном округе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Рассмотрев соответствующие представления, Комиссия зарегистрировала официального наблюдателя от кандидата на пост президента Украины Шевченко О.Л. и 13 официальных наблюдателей от кандидата на пост президента Украины Зеленского В.А. на очередных выборах президента Украины в заграничном избирательном округе", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в заграничном округе образовали 101 участковую избирательную комиссию по выборам президента Украины.

Напомним, ЦИК отказала ОБСЕ в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах.

По состоянию на 20 марта ЦИК зарегистрировала 1820 международных наблюдателей на выборах президента.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, наблюдатели
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