Регистрация | Вход |
USD: 27,17 0,0071  EUR: 30,85 -0,0029 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 21 марта 2019 02:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Пентагоне прокомментировали возможность покупки Украиной новой партии Javelin
В Пентагоне прокомментировали возможность покупки Украиной новой партии Javelin
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7605
Версия для печати

Выборы-2019: ЦИК уполномочила Госпредприятие спецсвязи передать ОИК бюллетени

Выборы-2019: ЦИК уполномочила Госпредприятие спецсвязи передать ОИК бюллетени

КИЕВ. 20 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия уполномочила Государственное предприятие специальной связи осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам президента Украины окружным избирательным комиссиям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Комиссия своим постановлением уполномочила Государственное предприятие специальной связи в лице определенных им работников этого предприятия по соответствующим спискам от имени Центральной избирательной комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 года для голосования в день выборов в территориальных избирательных округах соответствующим окружным избирательным комиссиям на заседаниях этих комиссий и подписать соответствующие протоколы о принятии окружными избирательными комиссиями от Центральной избирательной комисии указанных избирательных бюллетеней", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы-2019: бюллетеней будет больше, чем прогнозировала ЦИК

Как сообщал УНН, окружные избирательные комиссии с 23 марта получат избирательные бюллетени.

Напомним, Верховный суд Украины признал правомерность решения об отсутствии нумерации и двух одинаковых фамилий в бюллетене.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, голосование, бюллетень
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.