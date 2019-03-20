ЦИК отменила регистрацию доверенных лиц семерых кандидатов в президенты

КИЕВ. 20 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию доверенных лиц семерых кандидатов в президенты Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Так, отменена регистрация доверенных лиц кандидата Мороза А.А. в 10 ТИО и зарегистрировано его доверенных лиц в ТИО № 123.

Также отменена регистрация доверенных лиц кандидата Зеленского В.А. в 18 ТИО и зарегистрировано вместо них другие.

Отменена регистрация доверенных лиц кандидата Деревянко Ю.Б. в 2 ТИО и зарегистрировано его доверенных лиц в 3 ТИО.

Кроме того, ЦИК отменила регистрацию доверенного лица кандидата Вилкула А.Ю. в ТИО № 156 и зарегистрировала его доверенных лиц в 7 ТИО.

Отменила регистрацию доверенных лиц кандидата Кошулинского Р.В. в ТИО № 30 и № 184 и зарегистрировала вместо них другие.

ЦИК отменила регистрацию доверенного лица кандидата Данилюка А.В. в ТИО № 216 и зарегистрировала вместо него другое.

Также отменена регистрация доверенного лица кандидата Соловьева А.Н. в ТИО № 212 и зарегистрировано вместо него другое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подозрение в связанных с выборами нарушениях объявили 25 людям

В то же время, ЦИК зарегистрировала доверенных лиц кандидата на пост президента Новака А.Я. в 10 территориальных избирательных округах.

Также она зарегистрировала доверенных лиц кандидата Смешко И.П. в 20 ТИО.

Как сообщал УНН, ЦИК зарегистрировала официальных наблюдателей от двух кандидатов в президенты в заграничном округе.

Напомним, ЦИК уполномочила Госпредприятие спецсвязи осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам президента окружным избирательным комиссиям.