Регистрация | Вход |
USD: 27,17 0,0071  EUR: 30,85 -0,0029 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 21 марта 2019 02:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Пентагоне прокомментировали возможность покупки Украиной новой партии Javelin
В Пентагоне прокомментировали возможность покупки Украиной новой партии Javelin
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4170
Версия для печати

Порошенко надеется, что следующий саммит в ЕС состоится в начале этого лета

Порошенко надеется, что следующий саммит в ЕС состоится в начале этого лета

Киев. 20 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что следующий саммит Украина-ЕС состоится в начале лета 2019 года. Об этом он рассказал журналистам в Брюсселе перед рабочим ужином с президентами Европейского Совета, Европарламента, Еврокомиссии и руководством европейских институтов, передает УНН.

"Сегодня мы ожидаем, что будет договоренность о дате нашего следующего саммита Украина-ЕС. Мы надеемся, что он будет в начале лета", - заявил он. При этом Порошенко отметил, что после завершения переговоров с руководством ЕС будет определена конкретная дата саммита.

Как сообщал УНН, Порошенко отправится в Брюссель на мини-саммит Украина-ЕС.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, саммит, Украина-ЕС, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.