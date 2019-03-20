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Лидеры государств и правительств ЕС подтвердят твердую позицию по поддержке суверенитета Украины - Туск

Лидеры государств и правительств ЕС подтвердят твердую позицию по поддержке суверенитета Украины - Туск

Дональд Туск во время выступление в Верховной Раде Укарины, 19 ферваля 2019 года, архивное фото

КИЕВ. 20 марта. УНН. Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского Союза подтвердят твердую позицию по поддержке суверенитета Украины на саммите, который пройдет 21-22 марта, который пройдет в Брюсселе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распространенное письмо-приглашение президента Европейского Совета ЕС Дональда Туска странам-членам Евросоюза для участия в саммите.

"Что касается Украины, после пяти лет незаконной аннексии Крыма мы занимаем твердую позицию в нашей преданности украинскому суверенитету. Мы примем выводы, напоминая о нашей решимости", - заявил Туск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко отправится в Брюссель на мини-саммит Украина-ЕС

Как сообщал УНН, президент Украины Петр Порошенко надеется, что следующий саммит Украина-ЕС состоится в начале лета 2019 года.

В частности, Порошенко обсудит с руководством ЕС "июньский пакет" санкций против РФ.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Крым, Украина, аннексия Крыма, Дональд Туск
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