В день выборов МВД сверит пребывание граждан Украины с реестром избирателей

КИЕВ. 20 марта. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что 31 марта МВД проверит реестр избирателей на предмет пребывания граждан в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

“Сейчас около 5 млн человек работает за рубежом. Кто будет голосовать в посольстве, небольшая часть приедет проголосовать в Украине. Но большинство не будет. Что с этим делать? Здесь важно понимать, что когда член комиссии выдает бюллетень для голосования гражданину, то он расписывается и видно, кто выдавал. Если ты выдал документ не самому гражданину, а его родственникам, а сам он за границей, то это легко проверить”, — заявил министр.

Он добавил, что “Государственная пограничная служба Украины, имея реестр избирателей, сможет проверить факт физического наличия лица на территории Украины”.

“Эта процедура может занять несколько дней. Однако мы увидим, к примеру, что определенный гражданин на этот момент был в Испании, но проголосовал в Яремче. Это будет означать 5 лет тюрьмы для того человека, выдавшего этот бюллетень. Я думаю, что никакие 200 грн этого не стоят”, — резюмировал Аваков.

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Напомним, Аваков заявил о массовом подкупе избирателей с помощью админресурса.

Как сообщал УНН, Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук призвала зарегистрированных официальных наблюдателей от общественных организаций объединить усилия, чтобы не допустить насилия и противостояния на президентских выборах 31 марта 2019 года.