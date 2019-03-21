Дело Майдана: суд отказал в ходатайстве о допросе "грузинских снайперов"

КИЕВ. 21 марта. УНН. Святошинский районный суд города Киеве 19 марта отказал в удовлетворении ходатайства о допросе так называемых "грузинский снайперов" по делу о расстрелах на Евромайдане в феврале 2014 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на адвоката Евгению Закревская в Facebook.

Соответствующее ходатайство подали защитники беркутовцев. Они намеревались допросить “грузинских снайперов” с помощью видеоконференции с территории Беларуси, они бы сейчас находятся.

“Ранее аналогичное ходатайство в отношении части „свидетелей“, которых я лично считаю плохими актерами, было удовлетворено и защите была предоставлена возможность допросить их с территории Армении, где они, как указано в их заявлениях находились”, — напомнила Закревская.

Отмечается, что предыдущее поручение суда не выполнили “в связи с отсутствием указанных граждан в республике Армения, с территории которой они якобы были готовы свидетельствовать”.

“При этом, как выяснилось, на момент их обращения в суд (07.12.2017 г.) один из них на территории указанной страны не был с 2015 года, а другой — вообще — впервые ее посетил в январе 2018-го года. Это и стало основанием возвращения поручения суда без выполнения”, — пояснила адвокат.

Эти двое свидетелей сообщают, что готовы свидетельствовать из другой страны — из Беларуси. Однако они не предоставили доказательств своего пребывания на территории этой страны.

Поэтому суд отказал в удовлетворении ходатайства о допросе.

“То есть введя суд в заблуждение еще на предварительном этапе, грузинские снайперы потеряли шанс врать в суде по-крупному и под присягой”, — считает адвокат.

Напомним, в Генеральной прокуратуре Украины рассчитывают, что экс-президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили удастся допросить в суде по делу по обвинению пяти бывших сотрудников спецподразделения МВД “Беркут” в убийствах активистов Майдана в феврале 2014 в режиме видеоконференции.