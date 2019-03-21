В ЕС назвали условия отсрочки Brexit

КИЕВ. 21 марта. УНН. Brexit можно отложить при условии положительного голосования за соглашения о выходе страны из Европейского союза в парламенте Великобритании, сообщил председатель Европейском совете Дональд Туска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Я считаю, что краткосрочная отсрочка (Brexit) будет возможна, но при условии положительного голосования за соглашение о выходе в Палате общин. Продолжительность отсрочки остается открытой", - сказал Туск.

Он добавил, что лидеры Европейского союза 21 марта обсудят предложение премьера Британии Терезы Мэй перенести Brexit на 30 июня.

Напомним, сначала выход Соединенного королевства с ЕС был запланирован на 29 марта. Однако британские депутаты снова отвергли план выхода страны из Евросоюза, представленный Терезой Мэй. При этом парламент также проголосовал против выхода из ЕС без соглашения и высказался в пользу переноса Brexit.

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В Брюсселе считают, что отсрочка Brexit неприемлема без конкретного плана со стороны британского правительства. Кроме этого, для переноса даты требуется согласие всех стран-членов ЕС.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года. За выход из ЕС высказались около 52% проголосовавших.

Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и может стать первой страной, которая его оставит. Законопроект о Brexit предусматривает отмену акта о Европейских сообществах в 1972 году, на основании которого страна вступила в Европейский союз, а также замену законов Евросоюза на британские.