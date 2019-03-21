В Афганистане во второй раз перенесли президентские выборы

КИЕВ. 21 марта. УНН. Избирательная комиссия Афганистана перенесла предназначены на 20 июля президентские выборы на 28 сентября. Об этом в среду, 20 марта, сообщил представитель комиссии Абдул Азиз Ибрагими, передает агентство Reuters, передает УНН.

"Для лучшего внедрения закона о выборах, обеспечения прозрачности, а также регистрации избирателей, президентские выборы, выборы в советы провинций, а также парламентские выборы провинции Газни будут проведено 28 сентября", - говорится в заявлении избирательной комиссии.

Это уже второй перенос выборов президента Афганистана - сначала они были назначены на апрель. Очередная отсрочка связана с тем, что необходимо провести изменения в системе голосования. Ранее СМИ сообщали, что выборы могут перенести из-за переговоров США с движением "Талибан" по завершению войны в стране, которая длится уже 17 лет.

Среди кандидатов на высший пост в стране - действующий президент Ашраф Гани, премьер-министр Абдулла Абдулла и бывший советник по вопросам национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар. Пока непонятно, как могут повлиять на президентские выборы переговоры между США и представителями "Талибана". Талибы отказываются от прямых переговоров с правительством Афганистана, который они считают нелегитимным.

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Напомним, что осенью 2018 после месяцев споров и задержек в Афганистане состоялись парламентские выборы. Они прошли на фоне массовых атак талибов, обвинений в фальсификации и технических проблем с регистрацией избирателей. Сейчас также есть опасения, что президентские выборы могут стать причиной новой волны насилия со стороны "Талибана", поскольку боевики попытаются сорвать голосование.