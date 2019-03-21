США перебросили в Европу шесть бомбардировщиков B-52 к годовщине аннексии Крыма

КИЕВ. 21 марта. УНН. Военно-воздушные силы США недавно направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способные нести ядерное оружие, для учений по "интеграции в поле действия и летной подготовке" с региональными союзниками и партнерами по НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

"Этот шаг рассматривается как сильное послание России, которая отмечает пятую годовщину ее военной аннексии Крыма", - отмечает телеканал.

Целевая группа бомбардировщиков B-52 Stratofortress, летчиков и вспомогательного оборудования со 2-го бомбардировочного крыла ВВС США, базирующегося на авиабазе Барксдейл в американском штате Луизиана, прибыла на авиабазу королевских ВВС Великобритании Фэрфорд в конце прошлой недели и участвовала в различных учебных миссиях по всей Европе, отмечает телеканал.

В понедельник четыре B-52 "выполняли полеты в несколько мест в Европе, в том числе в Норвежское море, Балтийское море/Эстонию и Средиземное море/Грецию", сообщили в ВВС США.

Бомбардировщики B-52 с авиабаз Андерсен, Гуам и Фэрфорд также провели одновременное тренировки в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе, когда бомбардировщики "полетели на север в район к востоку от Камчатского полуострова", недалеко от России.

"В совокупности полеты из Индо-Тихоокеанского региона и Европы продемонстрировали приверженность США союзникам и партнерам через глобальное использование вооруженных сил", - говорится в пресс-релизе ВВС США.

Напомним, на прошлой неделе истребители НАТО четыре раза перехватывали российские самолеты над Балтией.