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Сегодня в ВР продолжат рассмотрение поправок к закону о языке

Сегодня в ВР продолжат рассмотрение поправок к закону о языке

КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня, 21 марта, Верховная Рада Украины продолжит рассмотрение поправок к закону о языке (№ 5670-д). Парламентарии должны рассмотреть еще 1175 поправок к законопроекту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт ВРУ.

Сегодня, 21 марта, народные депутаты продолжат рассмотрение поправок к закону о языке (№ 5670-д) с 825 поправки. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, закрывая пленарное заседание 20 марта.

Отметим, что во время вчерашнего заседания парламентариями было рассмотрено 158 поправок к законопроекту. Таким образом, депутатам осталось рассмотреть еще 1175 поправок.

Напомним, что в парламенте предложили рассмотреть все поправки к языковому закону без перерыва в течение двух суток - начиная с утра вторника, 19 марта, и заканчивая финальным голосованием в четверг, чтобы не оставлять этот закон на период после выборов.

Как сообщал УНН, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что некоторые народные депутаты намеренно затягивают процесс рассмотрения поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, украинский язык, закон, ВРУ
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