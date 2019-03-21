Регистрация | Вход |
USD: 27,17 0,0071  EUR: 30,85 -0,0029 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 21 марта 2019 13:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
ООН: на украинских моряков должна распространяться защита, предусмотренная для военнопленных
ООН: на украинских моряков должна распространяться защита, предусмотренная для военнопленных
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5550
Версия для печати

Канада выделит более 100 млн долл. на военную помощь Украине

Канада выделит более 100 млн долл. на военную помощь Украине

КИЕВ. 21 марта. УНН. Канада в бюджете на 2019 год предусмотрела до 105,6 млн долл. США в течение трех лет, начиная с 2019-2020 годов, на военную помощь Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на проект федерального бюджета страны.

"С 2015 года ВС Канады при поддержке МИД проводят обучение и помогают наращивать потенциал Вооруженных сил Украины с помощью операции UNIFIER, поддерживая Украину в ее усилиях по поддержанию своего суверенитета и безопасности. Правительство (Канады - ред.) по-прежнему полностью привержено оказанию этой помощи Украине. С этой целью в бюджете на 2019 год подтверждается план правительства инвестировать до 105,6 млн долл. США в течение трех лет, начиная с 2019-2020 годов, с целью продолжить операцию UNIFIER", - говорится в документе.

Как отмечается, это включает в себя 99,6 млн долл. США в течение трех лет в виде дополнительного финансирования военной помощи Канады и до 6 млн долл. США для поддержки более широких усилий по реформированию сектора обороны и безопасности в Украине, выделенных МИД Канады из существующих ресурсов фонда международной помощи.

Эти усилия дополняют участие Канады в мероприятиях НАТО по обеспечению и сдерживанию в Центральной и Восточной Европе в рамках операции REASSURANCE, которая была продолжена в июле 2018 года на сумму 514 млн долл. США в течение четырех лет, указано в документе.

Напомним, Украина и Канада обсудили ряд потенциальных контрактов по закупке вооружения и техники.

Источник: УНН
Теги: Канада, Украина, военная помощь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.