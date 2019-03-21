Канада выделит более 100 млн долл. на военную помощь Украине

КИЕВ. 21 марта. УНН. Канада в бюджете на 2019 год предусмотрела до 105,6 млн долл. США в течение трех лет, начиная с 2019-2020 годов, на военную помощь Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на проект федерального бюджета страны.

"С 2015 года ВС Канады при поддержке МИД проводят обучение и помогают наращивать потенциал Вооруженных сил Украины с помощью операции UNIFIER, поддерживая Украину в ее усилиях по поддержанию своего суверенитета и безопасности. Правительство (Канады - ред.) по-прежнему полностью привержено оказанию этой помощи Украине. С этой целью в бюджете на 2019 год подтверждается план правительства инвестировать до 105,6 млн долл. США в течение трех лет, начиная с 2019-2020 годов, с целью продолжить операцию UNIFIER", - говорится в документе.

Как отмечается, это включает в себя 99,6 млн долл. США в течение трех лет в виде дополнительного финансирования военной помощи Канады и до 6 млн долл. США для поддержки более широких усилий по реформированию сектора обороны и безопасности в Украине, выделенных МИД Канады из существующих ресурсов фонда международной помощи.

Эти усилия дополняют участие Канады в мероприятиях НАТО по обеспечению и сдерживанию в Центральной и Восточной Европе в рамках операции REASSURANCE, которая была продолжена в июле 2018 года на сумму 514 млн долл. США в течение четырех лет, указано в документе.

Напомним, Украина и Канада обсудили ряд потенциальных контрактов по закупке вооружения и техники.