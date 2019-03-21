На выборы напечатают бюллетеней длиной, как расстояние от Киева до Монтевидео

КИЕВ. 21 марта. УНН. Если сложить все избирательные бюллетени, напечатанные к выборам Президента Украины 31 марта 2019 года, в один ряд, то полоса будет длиной 24 354 км. Об этом во время брифинга в Киеве в четверг заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент УНН.

"Объем работы достаточно большой для государственного предприятия, поскольку значительная длина бюллетеня усложнила процесс печати. Для информации, если сложить все избирательные бюллетени в один ряд, то полоса будет длиной 24 354 км. По сути, такое расстояние между Киевом и столицей Уругвая, городом Монтевидео. Площадь всех заказанных бюллетеней составляет почти 5 квадратных километров, это - 70 футбольных полей", - сказала она.

По словам Слипачук, пока было напечатано только бюллетени к выборам, которые пройдут 31 марта 2019 года.

В МВД ранее заявили, что окружные избирательные комиссии получат избирательные бюллетени с 23 марта.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.