В ЦИК озвучили стоимость бюллетеней

КИЕВ. 21 марта. УНН. Стоимость договора Центральной избирательной комиссии и Государственного предприятия "Полиграфический комбинат" Украина "по изготовлению ценных бумаг" по изготовлению бюллетеней для выборов президента Украины в 2019 году составляет более 165 млн грн. Стоимость одного бюлетеня- 4 грн 26 коп. Об этом во время брифинга в Киеве в четверг заявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент УНН.

"Стоимость договора составляет 165 578 213 грн, это уточненная стоимость, учитывая повторное голосование", - сказал он.



На полиграфическом комбинате уточнили, что пока использовали 129687337 грн.



"Стоимость одного бюллетеня сейчас - 4 грн 26 коп", - добавил Радченко.



Как сообщал УНН, избирательный бюллетень, изготовленный для голосования на выборах президента Украины 31 марта 2019 года, имеет 10 степеней защиты от подделки.