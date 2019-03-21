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В ЦИК озвучили стоимость бюллетеней

В ЦИК озвучили стоимость бюллетеней

КИЕВ. 21 марта. УНН. Стоимость договора Центральной избирательной комиссии и Государственного предприятия "Полиграфический комбинат" Украина "по изготовлению ценных бумаг" по изготовлению бюллетеней для выборов президента Украины в 2019 году составляет более 165 млн грн. Стоимость одного бюлетеня- 4 грн 26 коп. Об этом во время брифинга в Киеве в четверг заявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, передает корреспондент УНН.

"Стоимость договора составляет 165 578 213 грн, это уточненная стоимость, учитывая повторное голосование", - сказал он.

На полиграфическом комбинате уточнили, что пока использовали 129687337 грн.

"Стоимость одного бюллетеня сейчас - 4 грн 26 коп", - добавил Радченко.

Как сообщал УНН, избирательный бюллетень, изготовленный для голосования на выборах президента Украины 31 марта 2019 года, имеет 10 степеней защиты от подделки.

Источник: УНН
Теги: выборы, цены, голосование, Президент
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