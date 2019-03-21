Национальный экзит-пол будет просить защиты у МВД на выборах

КИЕВ. 21 марта. УНН. Организаторы проекта "Национальный экзит-пол-2019" обратятся с официальным заявлением в Министерство внутренних дел по защите интервьюеров во время проведения опроса на выборах 31 марта. Об этом рассказала директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Ирина Бекешкина во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Мы боимся, что могут быть какие-то препятствия, поэтому очевидно, что мы обратимся официально в Министерство внутренних дел для того, чтобы они знали, что это будет опрос, где он будет, и, так сказать, защищали демократический процесс, ведь экзитпол - это неотъемлемая составляющая демократического процесса", - отметила она.

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Как сообщал УНН, в день выборов МВД сверит пребывание граждан Украины с реестром избирателей.

Напомним, в день голосования на выборах президента для обеспечения порядка будет задействовано более 130 тыс. служащих МВД.