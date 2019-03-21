Обвинение попросило для политзаключенного Гриба 6 лет колонии

КИЕВ. 21 марта. УНН. В судебных дебатах сторона обвинения попросила 6 лет колонии общего режима для украинского политзаключенного Павла Гриба. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу отца политзаключенного Игоря Гриба.

"Обвинение запросило для Павла Гриба 6 лет колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Отметим, что в деле украинского политзаключенного Павла Гриба начались судебные дебаты.

Ранее украинским Омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что Грибу необходима срочная операция.

Напомним, Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехал встретиться со знакомой. ФСБ РФ обвиняет задержанного гражданина Украины Павла Гриба в пособничестве терроризму. По версии следствия РФ, Гриб предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в российской школе.