Регистрация | Вход |
USD: 27,17 0,0071  EUR: 30,85 -0,0029 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 21 марта 2019 17:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
ООН: на украинских моряков должна распространяться защита, предусмотренная для военнопленных
ООН: на украинских моряков должна распространяться защита, предусмотренная для военнопленных
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4590
Версия для печати

На Запорожье анонсировали строительство новых спортивных объектов

На Запорожье анонсировали строительство новых спортивных объектов

КИЕВ. 21 марта. УНН. В Запорожской области продолжат строить новые спортивные объекты. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Константин Брыль во время заседания коллегии Управления молодежи, физической культуры и спорта облгосадминистрации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"На последующие годы есть немало интересных идей по созданию определенных спортивных объектов", - отметил он.

Брыль напомнил, что на территории области строят новые футбольные мини-поля, и поблагодарил за помощь в их возведении руководству Федерации футбола Украины.

"В частности, хочу поблагодарить Андрея Павелко, который помогает нам с проектами по мини-футбольным полям и получению средств из госбюджета на другие направления. Спортсмены никогда не стояли в стороне от событий, которые происходят в Украине, и я уверен, что с вашим энтузиазмом мы обязательно достигнем положительных результатов на благо Украины", - сказал он.

Члены коллегии в рамках заседания обсудили также внедрение новой финансовой системы поддержки приоритетных олимпийских видов спорта в Запорожской области в 2019 году и назвали представителей элитной группы спортсменов-кандидатов на участие в Олимпийских играх.

Напомним, как писал УНН, в Полтавской области построят 40 новых футбольных мини-полей для молодежи.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, ФФУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.