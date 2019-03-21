Рада возьмется за законопроекты о статусе заложников ОРДЛО не раньше мая

КИЕВ. 21 марта. УНН. Верховная Рада сможет начать рассмотрение законопроектов по урегулированию статуса заложников в ОРДЛО, а также политзаключенных и военнопленных в РФ не раньше мая. Об этом сообщила первый заместитель Главы Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила во время круглого стола в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Как реалист, я вижу, что это может случиться не раньше мая, потому что сейчас мы рассматриваем поправки к закону о языке и блокирует их точно не первый вице-спикер - рассмотрение этих вопросов. У нас накопилось много важных законопроектов как первоочередных, начиная с обязательного возвращения в Уголовный кодекс статьи о незаконном обогащении, и еще есть определенные вещи, которые являются вопиющими", - заявила первый вице-спикер.

По ее словам, сейчас в Верховной Раде зарегистрировано 7 законопроектов, касающихся урегулирования вопросов, связанных со статусом политзаключенных и заложников. Несколько этих законопроектов рекомендовал отклонить профильный комитет, и есть три законопроекта, которые рекомендовано рассмотреть в первом чтении.

В частности комитет рекомендовал принять в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О борьбе с терроризмом" (относительно основ социальной защиты заложников) (№ 8337) и проект закона о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами (№ 8205).

Также, по ее словам, рекомендованный законопроект № 9478, который позволит предоставить статус участников боевых действий 24 военным морякам, захваченным Россией в районе Керченского пролива, и которые являются военнопленными.

Как пояснила Геращенко, поскольку парламент в Украине уже вошел в "предвыборную турбулентность" рассмотреть эти законопроекты в ближайшее время не будет возможности.

Напомним, в мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине следят за ситуацией вокруг членов экипажа украинских судов, задержанных РФ во время военно-морского инцидента у Керченского пролива и считают, что на них должна распространяться защита, предусмотренная для военнопленных.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.