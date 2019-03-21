ЦИК внесла изменения в состав окружных комиссий

КИЕВ. 21 марта. УНН. ЦИК внесла изменения в состав окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 18 февраля 2019 № 331. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.

21 марта состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провела Председатель Комиссии Татьяна Слипачук.



Комиссия внесла изменения в состав окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 18 февраля 2019 года № 331.



Комиссия отменила регистрацию двух доверенных лиц кандидата на пост президента Украины Габера Н.А. в едином общегосударственном избирательном округе и зарегистрировала вместо них других.



Кроме того, ЦИК зарегистрировала доверенное лицо кандидата на пост президента Украины Скоцика В.Е. в территориальном избирательном округе № 122.



Отменена регистрация доверенных лиц кандидата на пост президента Украины Тимошенко Ю.В. в ТИО № 90 и № 98 и зарегистрировано вместо них других.



Рассмотрев соответствующие представления, Комиссия зарегистрировала 31 официального наблюдателя от кандидата на пост Президента Украины Зеленского В.А. и 13 официальных наблюдателей от кандидата на пост президента Украины Тимошенко Ю.В. на очередных выборах президента Украины в заграничном избирательном округе.



Также в заграничном избирательном округе зарегистрировано официального наблюдателя от Всеукраинской общественной организации "ПЕРЕДОВЫЕ ПРАВОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ".



Как сообщал УНН, в ОБСЕ прокомментировали ситуацию с ЦИК и недопуском россиян .