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ЦИК внесла изменения в состав окружных комиссий

ЦИК внесла изменения в состав окружных комиссий

КИЕВ. 21 марта. УНН. ЦИК внесла изменения в состав окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 18 февраля 2019 № 331. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.

21 марта состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провела Председатель Комиссии Татьяна Слипачук.

Комиссия внесла изменения в состав окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 18 февраля 2019 года № 331.

Комиссия отменила регистрацию двух доверенных лиц кандидата на пост президента Украины Габера Н.А. в едином общегосударственном избирательном округе и зарегистрировала вместо них других.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала доверенное лицо кандидата на пост президента Украины Скоцика В.Е. в территориальном избирательном округе № 122.

Отменена регистрация доверенных лиц кандидата на пост президента Украины Тимошенко Ю.В. в ТИО № 90 и № 98 и зарегистрировано вместо них других.

Рассмотрев соответствующие представления, Комиссия зарегистрировала 31 официального наблюдателя от кандидата на пост Президента Украины Зеленского В.А. и 13 официальных наблюдателей от кандидата на пост президента Украины Тимошенко Ю.В. на очередных выборах президента Украины в заграничном избирательном округе.

Также в заграничном избирательном округе зарегистрировано официального наблюдателя от Всеукраинской общественной организации "ПЕРЕДОВЫЕ ПРАВОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ".

Как сообщал УНН, в ОБСЕ прокомментировали ситуацию с ЦИК и недопуском россиян .

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Президент
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