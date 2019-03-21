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Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала более 1,8 тысячи международных наблюдателей

Выборы 2019: ЦИК зарегистрировала более 1,8 тысячи международных наблюдателей

КИЕВ. 21 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 1890 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 15 иностранных государств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 70 официальных наблюдателей на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019: 1 - от Азербайджанской Республики, 3 - от Украинского конгрессового комитета Америки, 63 - от Соединенных Штатов Америки, 3 - от Турецкой Республики. Таким образом, на 21 марта 2019 года Комиссия зарегистрировала 1890 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 15 иностранных государств на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 19 марта, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 160 официальных наблюдателей на выборах президента Украины.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦВК, Украина, наблюдатели
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